За последние 7 дней уходящего года инспекторы патрульной полиции зафиксировали 318 дорожно-транспортных происшествий на дорогах Одессы. Информацию предоставили в
В полиции отметили, что в 19 из этих аварий пострадали люди.
Также стало известно, что на 1509 нарушителей правил дорожного движения были выписаны штрафы.
Всего за указанный период времени правоохранителям поступило 9698 вызовов.
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Ранее мы писали, 30 декабря на трассе Киев-Одесса из-за гололеда водитель фуры не справился с управлением, в результате чего многотонный грузовой автомобиль слетел с дороги и перекинулся в кювет.
По словам водителей, на автодороге наблюдается гололёд. По всей видимости, плохие погодные условия стали причиной аварии.
Напомним, что непогода вышла из-под контроля на Одесчине: авто пытаются вызволять из ловушек
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