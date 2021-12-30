Сложные погодные условия привели к огромному числу ДТП в Одессе - свыше трех сотен аварий.

За последние 7 дней уходящего года инспекторы патрульной полиции зафиксировали 318 дорожно-транспортных происшествий на дорогах Одессы. Информацию предоставили в пресс-службе патрульной полиции в Одесской области.

В полиции отметили, что в 19 из этих аварий пострадали люди.

Также стало известно, что на 1509 нарушителей правил дорожного движения были выписаны штрафы.

Всего за указанный период времени правоохранителям поступило 9698 вызовов.

Ранее мы писали, 30 декабря на трассе Киев-Одесса из-за гололеда водитель фуры не справился с управлением, в результате чего многотонный грузовой автомобиль слетел с дороги и перекинулся в кювет.

По словам водителей, на автодороге наблюдается гололёд. По всей видимости, плохие погодные условия стали причиной аварии.

Напомним, что непогода вышла из-под контроля на Одесчине: авто пытаются вызволять из ловушек

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