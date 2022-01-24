В Гидрометцентре Черного и Азовского морей предупредили об ухудшении погодных условий в понедельник, 24 января.
Синоптики сообщают, что сегодня в Одессе весь день будет облачно. Ночью небольшой снег, днем умеренный, а к вечеру снегопад усилится и подниметься штормовой ветер до 20 метров в секунду, который спровоцирует метель. Снежные осадки будут наблюдаться в течении ночи и не прекрататься даже на следующий день.
Что касается температуры воздуха, то утром она составит от -3 до -4 градусов, а днем останется без изменений, а к вечеру опустится до -6 градусов.
В Одесской области прогнозируется снежная погода, местами вьюга.
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Ветер северный 7-12 метров в секунду, утром и днем порывы 15-17 метров в секунуду. Температура ночью и днем от -3…-8 градусов.
На автодорогах области видимость во время снега 1-2 км.
Отметим, что снегопады уже накрыли нашу страну.
Синоптики сообщают, что в ближайшие дни в нашей стране ожидается холодная погода с периодическим снегом. Дневная температура в большинстве областей будет колебаться в пределах 0...-4 градусов, но потом морозы усилятся.
Напомним, снежный циклон надвигается на Одессу
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