Новый циклон принесет в Одессу настоящую зиму: уже после обеда ожидается снег с метелью и мороз до -5 градусов.

В Гидрометцентре Черного и Азовского морей предупредили об ухудшении погодных условий в понедельник, 24 января.

Синоптики сообщают, что сегодня в Одессе весь день будет облачно. Ночью небольшой снег, днем умеренный, а к вечеру снегопад усилится и подниметься штормовой ветер до 20 метров в секунду, который спровоцирует метель. Снежные осадки будут наблюдаться в течении ночи и не прекрататься даже на следующий день.

Что касается температуры воздуха, то утром она составит от -3 до -4 градусов, а днем останется без изменений, а к вечеру опустится до -6 градусов.

В Одесской области прогнозируется снежная погода, местами вьюга.

Ветер северный 7-12 метров в секунду, утром и днем порывы 15-17 метров в секунуду. Температура ночью и днем от -3…-8 градусов.

На автодорогах области видимость во время снега 1-2 км.

Отметим, что снегопады уже накрыли нашу страну.

Синоптики сообщают, что в ближайшие дни в нашей стране ожидается холодная погода с периодическим снегом. Дневная температура в большинстве областей будет колебаться в пределах 0...-4 градусов, но потом морозы усилятся.

Напомним, снежный циклон надвигается на Одессу

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