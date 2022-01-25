Так, в местных телеграм-каналах появилась информация о поломках троллейбусов.

Очевидцы зафиксировали, как на площади Толбухина образовался парад из троллейбусов. На кадрах видно, как городской транспорт останавливается посреди дороги один за другим, создавая заторы.

На месте работают аварийные бригады, которые пытаются отремонтировать электротранспорт, а пассажиры ждут, ведь в такую погоду добираться пешком нет особого желания.

Отметим, что осадки в виде снега разной интенсивности в Одессе будут наблюдаться до середины дня.

После 14 часов снег должен закончится, однако на дорогах будет очень скользко из-за гололедицы.

Температура воздуха утром составит от -4 до -6 градусов, днем -3…-4, а вечером столбики термометров опустятся до -5…- 7 градусов.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается с просьбой к горожанам быть бдительными и по возможности оставаться дома.

Отметим, что морозная погода продержится в Одессе до пятницы 28 января. Уже в субботу температурные показатели поднимутся до плюсовых отметок, а это значит, что снег начнет таять.

Напомним, что Одессу с новой силой накроет непогода: чего ждать, кроме снегопада и метели

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