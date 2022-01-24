Снегопады, сильный ветер и гололёд продлятся в Одессе ближайшие два дня

По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 24 января ожидаются порывы северного ветра 15-17 метров в секунду, метель и снегопад.

В течение 25 января прогнозируют снежные заносы, вьюгу и гололедицу.

Коммунальные службы города переведены на круглосуточный режим работы, чтобы оперативно приступить к ликвидации возможных последствий непогоды.

В связи с ухудшением метеоусловий в мэрии обращается к одесситам с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещения и поездки, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин.

Также просят не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – возможно падение веток и кабелей.

Из-за ухудшения погодных условий городской электротранспорт начал ломаться. Так, на площади Толбухина

троллейбусы один за одним останавливаются. Для устранения поломок и ремонта электролиний приехала аварийная бригада.

Напомним, что на одесской трассе транспорт массового попал в ледяной плен: в ГСЧС показали кадры аварии

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