По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 24 января ожидаются порывы северного ветра 15-17 метров в секунду, метель и снегопад.
В течение 25 января прогнозируют снежные заносы, вьюгу и гололедицу.
Коммунальные службы города переведены на круглосуточный режим работы, чтобы оперативно приступить к ликвидации возможных последствий непогоды.
В связи с ухудшением метеоусловий в мэрии обращается к одесситам с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещения и поездки, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин.
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Также просят не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – возможно падение веток и кабелей.
Из-за ухудшения погодных условий городской электротранспорт начал ломаться. Так, на площади Толбухина
троллейбусы один за одним останавливаются. Для устранения поломок и ремонта электролиний приехала аварийная бригада.
Напомним, что на одесской трассе транспорт массового попал в ледяной плен: в ГСЧС показали кадры аварии
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