Как сообщили в пресс-службе городского совета, в ближайшие дни, после снегопада в связи с небольшим дневным потеплением на деревьях и крышах домов начали появляться наледь и сосульки.

В условиях сложившейся ситуации мэрия просит одесситов осторожнее и внимательнее передвигаться по улицам города, не подходить близко к карнизам домов.

В Департаменте городского хозяйства в очередной раз обратились к руководителям всех предприятий и организаций, чтобы те своевременно очистили крыши зданий от наледи и сосулек.

Обо всех аварийных ситуациях одесситов просят сообщать по единому телефону круглосуточного сервиса "Скорая коммунальная помощь" – 15-01.

А тем временем синоптики предупредили, чтобы в пятницу, 28 января жители Одессы готовились к дождю со снегом.

В Одессе днем столбик термометра покажет от +1 до +2 градусов по Цельсию. Утрення температура осставит от -1 до -3 градусов. Также прогнозируют юго-западный днем со скоростью 7-12 метров в секунду Синоптики обещают облачную погоду с осадками в виде дождя и снега.

Метеорологи дали свой прогноз погоды в Одесской области на февраль.

Согласно долгосрочному прогнозу, в регионе будет царить настоящая весення погода. Температура днем в среднем составит +3+4 градусов. в первую неделю февраля.

Напомним, в Одесской области объявили штормовое предупреждение

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