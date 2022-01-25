Жителей Одессы и области предупреждают о неблагоприятных погодных условиях - на дорогах будет очень опасно.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, 26 января в Одесской области на дорогах сильная гололедица. Объявлено штормовое предупреждение.

Ночью будет без осадков, а вот к утру и днем опять заснежит. Осадки будут различной интенсивности.



Ветер ночью западный, днем ​​северо-западный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью опустится до 6-8 градусов мороза, днем ​​будет около нуля градусов.

По области будет облачно. Небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Гололедица.

Ветер ночью западный, днем ​​северо-западный, 9-14 метр в секунду

Температура ночью 6-11градусов мороза, днем ​​от 3 мороза до 2 градусов тепла. На дорогах области видимость во время снега 1-2 км, гололедица.

Отметим, что за прошедшие сутки из-за снегопада в Одессе и области произошли десятки ДТП. Причиной стали скользкая дорога и неосторожность водителей.

Напомним, что грузовик с военными попал в аварию на трассе Одесса-Рени: "Решили через поле поехать"

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