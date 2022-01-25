Продолжительный снегопад спровоцировал многочисленные аварии на дорогах в Одесской области.

Как сообщает телеграм-канал «Одесса-Инфо», армейский грузовик с военными угодил в снежный занос и застрял.

Происшествие случилось во вторник, 25 января на трассе Одесса-Рени в поселке Хлебодарском.

«И снова авария с военными…решили через поле поехать, но …», - говорится в публикации.

Видео можно просмотреть тут.

Ранее мы писали, возле куликово поля в Одессе легковушка на скорости протаранила служебный автомобиль патрульной полиции со стороны пассажирского сидения. О пострадавших ничего не известно.

Также мы писали, на поселке Котовского снегоуборочная машина врезалась в фургон. Авария произошла утром в районе пересечении улиц Семена Палия и Марсельской.

По данным синоптиков, в Одессе и области после обеда перестанет сыпать снег, однако температура уверенно поползет вниз и достигнет отметки -10 градусов мороза.

А уже завтра утром в Одессе снова заснежит.

Напомним, что непогода привела к катастрофе на дорогах Одесчины, есть жертвы: кадры

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