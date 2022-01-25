Так, во вторник, 25 января, на поселке Котовского снегоуборочная машина врезалась в фургон. Авария произошла утром в районе пересечении улиц Семена Палия и Марсельской.
Кадры с места происшествия удалось заснять очевидцам. На них видно что автомобиль комби получил механические повреждения после столкновения с грузовиком коммунальщиков.
О пострадавших пока информации нет.
Ранее мы писали, в Одессе из-за снегопада ломаются троллейбусы.
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В частности, на площади Толбухина образовался парад из троллейбусов. На кадрах видно, как городской транспорт останавливается посреди дороги один за другим, создавая заторы.
На месте работают аварийные бригады.
Стоит сказать, что снегопад в Одессе будет наблюдаться до середины дня.
После 14 часов снег должен закончится, однако на дорогах будет очень скользко из-за гололедицы.
Температура воздуха утром составит от -4 до -6 градусов, днем -3…-4, а вечером столбики термометров опустятся до -5…- 7 градусов.
Напомним, что снегопад накрыл Одессу: синоптики сообщили, когда ослабеют осадки
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