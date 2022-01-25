Как пишет Politeka.net, обновленный прогноз погоды на сегодня подготовили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Во вторник, 25 января, в Одессе весь день будет облачно.

Согласно данным синоптиков, осадки в виде снега разной интенсивности в Одессе будут наблюдаться до середины дня.

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После 14 часов снег должен закончится, однако на дорогах будет наблюдаться гололедица.

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Температура воздуха утром составит от -4 до -6 градусов, днем -3…-4, а вечером столбики термометров опустятся до -5…- 7 градусов.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается с просьбой к горожанам быть бдительными и по возможности оставаться дома.

Отметим, что морозная погода продержится в Одессе до пятницы 28 января. Уже в субботу температурные показатели поднимутся до плюсовых отметок, а это значит, что снег начнет таять.

Напомним, что Одессу с новой силой накроет непогода: чего ждать, кроме снегопада и метели

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