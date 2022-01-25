Одесская область наконец-таки дождалась снега, однако ненастная погода принесла немало проблем. Из-за скользких дорог и ухудшенной видимости автомобили массово попадают в аварии.

По данным региональной ГСЧС , за сутки снегопада спасатели вытащили из кюветов и заносов 5 автомобилей. Всего по области и в городе зарегистрировано 7 ДТП.

В Малиновском районе Одессы, по Киевскому шоссе, в 05.19 водитель легкового автомобиля не справился с управлением и столкнулся со столбом. Пассажира извлекли из машины с помощью специнструмента и госпитализировали в городскую больницу №1.

На автодороге Приморское — Вилково в результате ДТП погибла 27-летняя женщина.

Остальным водителям, вылетевшим с дороги, оказали помощь на месте.

По прогнозам синоптиков, после 14 часов 25 января снег должен закончится, однако на дорогах будет очень скользко из-за гололедицы.

Температура воздуха днем -3…-4, а вечером столбики термометров опустятся до -5…- 7 градусов.

Напомним, что снегоуборочная машина протаранила фургон посреди дороги: кадры с места событий

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