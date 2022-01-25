Одесская область наконец-таки дождалась снега, однако ненастная погода принесла немало проблем. Из-за скользких дорог и ухудшенной видимости автомобили массово попадают в аварии.
По данным региональной
В Малиновском районе Одессы, по Киевскому шоссе, в 05.19 водитель легкового автомобиля не справился с управлением и столкнулся со столбом. Пассажира извлекли из машины с помощью специнструмента и госпитализировали в городскую больницу №1.
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Остальным водителям, вылетевшим с дороги, оказали помощь на месте.
По прогнозам синоптиков, после 14 часов 25 января снег должен закончится, однако на дорогах будет очень скользко из-за гололедицы.
Температура воздуха днем -3…-4, а вечером столбики термометров опустятся до -5…- 7 градусов.
Напомним, что снегоуборочная машина протаранила фургон посреди дороги: кадры с места событий
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