Мощный снегопад стал причиной отмены рейсов из Стамбула в Одессу.

Как сообщают СМИ , в Одессу должны были прибыть три авиарейса из Стамбула и столько же отправиться обратно. Но все они отменены, как и остальные рейсы в стамбульском аэропорту.

Как оказалось, причина не в одесской непогоде, а в стамбульской. Вчерашней ночью там случился мощный снегопад, что даже под тяжестью осадков рухнул ангар. А все взлетно-посадочные полосы обледенели.

Между тем, одесский аэропорт функционирует в обычном режиме.

Заложниками погодных условий стали только одесситы, пытавшиеся вернуться домой или вылетавшие в Турцию.

Одесская область наконец-таки дождалась снега, однако ненастная погода принесла немало проблем. Из-за скользких дорог и ухудшенной видимости автомобили массово попадают в аварии.

По данным региональной ГСЧС , за сутки снегопада спасатели вытащили из кюветов и заносов 5 автомобилей. Всего по области и в городе зарегистрировано 7 ДТП.

Напомним, что непогода привела к катастрофе на дорогах Одесчины, есть жертвы: кадры

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