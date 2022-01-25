Как сообщают
Как оказалось, причина не в одесской непогоде, а в стамбульской. Вчерашней ночью там случился мощный снегопад, что даже под тяжестью осадков рухнул ангар. А все взлетно-посадочные полосы обледенели.
Между тем, одесский аэропорт функционирует в обычном режиме.
Заложниками погодных условий стали только одесситы, пытавшиеся вернуться домой или вылетавшие в Турцию.
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Одесская область наконец-таки дождалась снега, однако ненастная погода принесла немало проблем. Из-за скользких дорог и ухудшенной видимости автомобили массово попадают в аварии.
По данным региональной
Напомним, что непогода привела к катастрофе на дорогах Одесчины, есть жертвы: кадры
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