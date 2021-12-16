Новый случай вандализма произошел накануне вечером в переулке Павла Кравцова возле Пересыпского моста. Об этом сообщили в телеграм-канале "Подслушано Одесса".

Неизвестные хулиганы принялись кидать камни в проезжающий трамвай, в результате чего подбили окно в вагоне.

К счастью, пассажиры отделались лишь испугом и не пострадали.

Две недели назад мы также сообщали о злостных деяниях вандалов. На улице Нежинской перекресток Дворянской хулиганы швырнули банку из-под шоколадной пасты Nutella прямо в окно вагона. Стекло разбилось, а пассажир, который на момент происшествия сидел в кресле возле окна, получил травму глаза.

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Происшествие случилось в начале декабря в Одессе возле Ивановского путепровода.

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