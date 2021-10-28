Малолетние вандалы закидали камнями трамваи в Одессе, полиция уже отреагировала на хулиганство.
Как сообщили в пресс-службе КП "Одесгорэлектротранс", за последние дни подвижной соста подвергся ряду нападений со стороны вандалов.
Так, в районе Слободского рынка малолетние одесситы в вечернее время забросали два вагона камнями.
К счастью, никто из пассажиров и водителей не пострадал, однако в результате этих атак стали разбиты окна в трамваях маршрута №15.
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Ранее мы уже писали, как неизвестные хулиганы атаковали общественный транспорт. Они забросали камнями трамваи №7, проезжающие по улице Паустовского. В двух вагонах побили стекла. Поврежденные вагоны пришлось снять с маршрута, чтобы заменить разбитые стекла.
Напомним, что недавно подростки устроили "вечеринку" на кладбище, видео: "залезла на крест и..".
Как Politeka писала, что малолетние вандалы устроили погром на кладбище, фото: "До чего дожились...."
Также Politeka сообщала, что мародеры активизировались на одесском кладбище: кадры: "Остались разбросанные камни"