А охрана там зачем?

Мародеры принялись воровать на одесском кладбище могильные ограды.

Жители Одессы сообщают в социальных сетях, что неизвестные воруют на кладбищах ограды могил. В частности, такие сигналы поступают от граждан, чьи родственники похоронены на Западном кладбище. Информация появилась в телеграм-канале «Курс Одесса», передает Politeka.net

«Множество могил на разных участках остались без оград, есть только разбросанные камни», - отмечается в публикации.

Пользователи сети шокированы мародёрствами на кладбище. Они начали бурную дискуссию.

Одни во всем винят охранников, другие предполагают, что это делают люди без определенного места жительства.

"Охрана там для чего? И въезд платный",

"Обычно охрана и ворует",

"Там вход с трех или четырёх сторон и рядом живут бомжи. У них там целое поселение",

"Я вообще не вижу смысла в наличии оград",

"Только у нас такие дебильные кладбища, наверное. Сделайте таблички над ровной могилкой и травку посадите газонную. Но на этом же не заработать", - высказываются в сети.

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