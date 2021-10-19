Мародеры принялись воровать на одесском кладбище могильные ограды.
Жители Одессы сообщают в социальных сетях, что неизвестные воруют на кладбищах ограды могил. В частности, такие сигналы поступают от граждан, чьи родственники похоронены на Западном кладбище. Информация
«Множество могил на разных участках остались без оград, есть только разбросанные камни», - отмечается в публикации.
Пользователи сети шокированы мародёрствами на кладбище. Они начали бурную дискуссию.
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Одни во всем винят охранников, другие предполагают, что это делают люди без определенного места жительства.
"Охрана там для чего? И въезд платный",
"Обычно охрана и ворует",
"Там вход с трех или четырёх сторон и рядом живут бомжи. У них там целое поселение",
"Я вообще не вижу смысла в наличии оград",
"Только у нас такие дебильные кладбища, наверное. Сделайте таблички над ровной могилкой и травку посадите газонную. Но на этом же не заработать", - высказываются в сети.
Напомним, что недавно подростки устроили "вечеринку" на кладбище, видео: "залезла на крест и..".
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