В Одессе молодая девушка распылила слезоточивый газ в салоне общественного транспорта, пассажиры были в панике и хотели устроить самосуд.

ЧП произошло в троллейбусе №10 в четверг, 25 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

В одесском троллейбусе молодая пассажирка разговаривала по видеосвязи и это разгневало мужчину. Он начал возмущаться и плеваться в девушку. После нескольких предупреждений девушка распылила газовый баллончик прямо в салоне троллейбуса и его эффект почувствовали на себе другие пассажиры.

Люди начали кашлять и ругаться. Они оскорбляли молодую девушку и даже чуть не избили ее.

Напомним, что пассажиры избили мужчину в троллейбусе Одессы, видео: "отказался платить за проезд"

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