В Одессе молодая девушка распылила слезоточивый газ в салоне общественного транспорта, пассажиры были в панике и хотели устроить самосуд.
ЧП произошло в троллейбусе №10 в четверг, 25 ноября. Об этом
В одесском троллейбусе молодая пассажирка разговаривала по видеосвязи и это разгневало мужчину. Он начал возмущаться и плеваться в девушку. После нескольких предупреждений девушка распылила газовый баллончик прямо в салоне троллейбуса и его эффект почувствовали на себе другие пассажиры.
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Люди начали кашлять и ругаться. Они оскорбляли молодую девушку и даже чуть не избили ее.
Напомним, что пассажиры избили мужчину в троллейбусе Одессы, видео: "отказался платить за проезд"
Как сообщала Politeka, жесткое задержание мужчины сняли на видео в Одессе: "забрызгали в глаза слезоточивый газ"
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