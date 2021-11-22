В Одессе очевидцы сняли задержание мужчины, копы запшикали его газом, а потом пытались надеть наручники.
Кадры задержания на улице Генерала Петрова разместили в
Видео начинается с того, что мужчина стоит в окружении трех полицейских.
По всей видимости, мужчина оказывал физическое сопротивление полиции, поэтому стражи прядка решили применить слезоточивый газ.
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«Ляг на пол… на землю я сказал… руки за спину», -кричал один из полицейских.
После этого правоохранители пытались надеть наручники на мужчину.
В полиции данный инцидент пока не комментируют.
Видео можно просмотреть
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