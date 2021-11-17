В Килие Одесской области забили до смерти мужчину, который занимался обменом валют.
Подробности криминальной истории сообщает
По данным издания, разбойники выследили валютчика и когда он вернулся с работы, ворвались в его квартиру и жестоко избили тупым предметом.
Перед тем, как отключиться, жертва успела ранить одного из нападавших кухонным ножом. Злоумышленники схватили жилетку валютчика, в которой находились деньги.
Пострадавший получил множественные травмы головы и туловища и в состоянии комы был госпитализирован в больницу.
София Ротару на фоне слухов о тяжелой болезни засобиралась в Россию: "О боги..."
Валюху из "Сватов" предупредили об опасности отношений с известным ловеласом: "Танечка, не расслабляйся"
ЧП в доме престарелых, найдены тела пяти женщин: в полиции назвали причину трагедии
Стрельба прогремела в Киеве, введена спецоперация: подробности событий
Зарицкая из KAZKA неожиданно спелась с Саниной, уехав Украины: "Бедная Тина Кароль"
Мужчина умер спустя два дня так и не приходя в сознание.
В полиции организовали поиски разбойников и с разницей в один день задержали предполагаемого заказчика и одного из исполнителей преступления. Они скрывались в Одессе.
Подозреваемых поместили в СИЗО Измаила. Сейчас полиция ищет второго исполнителя.
Напомним, трагедия случилась на заводе в Одессе, рабочего зажало в прессе
Еще Politeka писала, что водитель трижды выстрелил себе в лицо из ружья из-за проблем на работе
Также Politeka сообщала, полиция бросилась на поиски разбойника в Одессе