В Килие Одесской области забили до смерти мужчину, который занимался обменом валют.

Подробности криминальной истории сообщает «Думская».

По данным издания, разбойники выследили валютчика и когда он вернулся с работы, ворвались в его квартиру и жестоко избили тупым предметом.

Перед тем, как отключиться, жертва успела ранить одного из нападавших кухонным ножом. Злоумышленники схватили жилетку валютчика, в которой находились деньги.

Пострадавший получил множественные травмы головы и туловища и в состоянии комы был госпитализирован в больницу.

Мужчина умер спустя два дня так и не приходя в сознание.

В полиции организовали поиски разбойников и с разницей в один день задержали предполагаемого заказчика и одного из исполнителей преступления. Они скрывались в Одессе.

Подозреваемых поместили в СИЗО Измаила. Сейчас полиция ищет второго исполнителя.

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