На цементном заводе в Одессе погиб 47-летний работник, его затянуло под пресс для плитки.

Трагический инцидент случился еще в сентябрь месяце, однако об этом стало известно только сейчас, пишет издание «Думская» и публикует видео с камер наблюдения (чтобы просмотреть, проскролльте страницу до конца)

Родственники погибшего говорят, что мужчину затянуло внутрь работавшего вибропресса, который используется для производства тротуарной плитки.

По словам очевидцев, никто не знает, зачем один рабочий полез в пресс, а второй его включил.

Сын погибшего работника утверждает, что после несчастья с отцом на заводе пытались скрыть обстоятельства случившегося.

«Мне не говорили, что он погиб в прессе. Вместо этого выдумали, что он упал и ударился головой об ящик. То есть они пытались скрыть нарушение техники безопасности, а может, и убийство», — рассказал изданию сын Анатолий.

В свидетельстве о смерти написали, что разнорабочий скончался от «повреждения в результате контакта с тупым предметом».

После происшествия на предприятии работала комиссия.

В полиции открыли уголовное дело за нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, однако сын погибшего заявил, что расследование не продвигается.

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