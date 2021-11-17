Он чудом выжил, но останется инвалидом

В Одесской области водитель комбайна трижды выстрел себе в лицо из ружья, но чудом остался жив.

Как сообщает издание «Думская» , попытка суицида имела место 15 ноября возле города Килия.

По данным СМИ, у 42-летнего мужчины были проблемы на работе из-за чего он решил наложить на себя руки.

Находясь в кабине комбайна, он трижды выстрелил себе из ружья в голову, и буквально снес себе часть лица, включая челюсть, однако мужчина остался жив.

Работники переправы услышали в кабине транспортного средства несколько выстрелов и поспешили на помощь водителю.

На данный момент пострадавший находится в местной больнице, и, по всей видимости, останется инвалидом.

В тоже время в пресс-службе полиции в Одесской области происшествие пока не комментируют.

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