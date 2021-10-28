В Одессе мужчина совершил разбойное нападение на сотрудницу кафе.

Теперь на поиски злоумышленника бросились стражи порядка, копы устанавливают личность мужчины, а также его местонахождение. Информацию об этом обнародовали на сайте Нацполиции в Одесской области.

Разбойного нападения на работницу заведения питания произошло в Приморском районе Одессы.

Приметы мужчины: рост примерно 170 см, худощавого телосложения.

В полиции призывают граждан посмотреть на фото и с любой информацией о разыскиваемом, сообщить по номеру телефона (048) 779-49-67 или на спецлинию "102.

Ранее мы писали, продавец одного из овощных киосков в Одессе разбил голову молотком прохожему.

56-летний прохожий сделал замечание, что оставленные на пешеходной зоне овощные ящики мешали движению.

На что 53-летний продавец-уроженец Закавказья неожиданно выхватил молоток и нанес удары. У прохожего медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

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