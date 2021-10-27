В Одессе родителям, которые пришли с детьми на детскую площадку, срочно пришлось покинуть ее, потому что они увидели труп.
Мертвое тело человека лежало прямо на скамейке на одной из детских площадок в районе Слободки. Об этом
Это произошло рано утром в среду, 27 октября.
"Сегодня не утро, а жуть какая-то. После сдачи анализов мы пришли на детскую площадку и пришлось быстро уйти оттуда, так как на лавочке лежал труп", - рассказала встревоженная одесситка.
Как сегодня выглядит могила мужа Софии Ротару, который скончался у нее на руках: "Вечная память"
Ольга Харлан поразила Дикусара личным подарком и не прогадала: "Я видела, как он загорелся"
Взрыв газа прогремел в детсаду, что известно о пострадавших и кадры с места: "Все в руинах..."
Остановилось сердце легендарного музыканта: редкая болезнь лишила его возможности творить
Экс-жена Павлика в разгар конфликта неожиданно обратилась к бывшему мужу: «Витя, я…»
На кадрах видно, что месте работали медики скорой помощи и сотрудники полиции. Правоохранители пока не установили личность погибшего человека.
Отметим, что информации от официальных источников не поступало.
Видео можно просмотреть
Ранее мы сообщали, в Одесской области закрыли детский сад после внезапной смерти 5-летней девочки.
Чрезвычайное происшествие случилось в селе Долинское Ренийской общины. 5-летняя девочка посещала ясли-сад "Ромашка" Ренийского городского совета.
23 октября малышка почувствовала себя плохо, её госпитализировали в больницу, где она скончалась на следующий день.
Напомним, что младенца внезапно не стало в больнице, врачи озвучили свою версию: "Он находился..."
Как сообщала Politeka, одессит с инсультом не дождался помощи врачей: "Все места заняты пациентами с COVID-19"
Также Politeka писала, в Одессе морги переполнены, тела оставляют на полу: ритуальщики рассказали о катастрофе в городе