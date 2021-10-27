Оно лежало на лавочке

В Одессе родителям, которые пришли с детьми на детскую площадку, срочно пришлось покинуть ее, потому что они увидели труп.

Мертвое тело человека лежало прямо на скамейке на одной из детских площадок в районе Слободки. Об этом сообщает телеграм-канал Курс Одесса, пишет Politeka.net.

Это произошло рано утром в среду, 27 октября.

"Сегодня не утро, а жуть какая-то. После сдачи анализов мы пришли на детскую площадку и пришлось быстро уйти оттуда, так как на лавочке лежал труп", - рассказала встревоженная одесситка.

На кадрах видно, что месте работали медики скорой помощи и сотрудники полиции. Правоохранители пока не установили личность погибшего человека.

Отметим, что информации от официальных источников не поступало.

Видео можно просмотреть тут.

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