В Одессе во время катания на детской горке ребенку оторвало часть пальца, в сети показали, как теперь выглядит место ЧП.
Шокирующий инцидент случился днем в Преображенском парке.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы, пишет Politeka.net.
Как стало известно, 5-летняя девочка получила травму, когда спускалась с детской горки на площадке.
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По словам очевидцев, эту детскую площадку отреставрировали всего год назад, причем все делали, что называется, на скорую руку, и в итоге металлические конструкции заварили некачественно.
«Ребенок, съезжая с горки, отрубил себе кусок пальца. Все дело в том, что горка из листов металла и на их качество всем по**й. В месте, где приварено основание и боковые части, есть небольшой зазор, куда попал палец", - сообщил очевидец телеграм-каналу ХYdessa.
В итоге мать в панике схватила ребенка и убежала, палец достать не смогла, он остался в горке.
После случившегося на детской площадке работали правоохранители. Опасную горку обмотали ограничительной лентой, ее собираются демонтировать.
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