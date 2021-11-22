В Одессе вооруженный мужчина вломился в магазин, наставил пистолет на продавцов и заявил, что будет стрелять.
Это произошло в мясной торговой точке на поселке Котовского, сообщает местный
Мужчина, будучи в неадекватном состоянии, ворвался в магазин “Свежее мясо” на проспекте Добровольского и начал угрожать сотрудникам, нацелил на них оружие и заявил, что будет стрелять.
После того, как продавцы спрятались в подсобном помещении, неадекват дважды выстрелил в воздух и скрылся в подъезд дома №129 на Добровольского.
Редкое фото Софии Ротару с отцом всколыхнуло Сеть, как он выглядел: "Всегда в нашем сердце..."
Полякова в наряде с разрезом "до ушей" оконфузилась на "Танцях з зірками": "Что это вообще было?"
Оборвалась жизнь российского актера, звезды сериала «Воронины»: «Прекрасный человек, талантливый артист...»
Усик похвастался красоткой-женой, которая родила ему троих детей: кадры прогулки
Toyota RAV4 в 2022 году перевоплотится в спорткар, украинцы оценят: фото нового кроссовера
На место съехались полицейские, которые скрутили стрелка.
39-летний задержанный утверждает, что пистолет травматический, а не боевой и у него есть разрешение на ношение оружия.
Отметим, что официальной информации от правоохранителей пока не имеется.
Напомним, что неадекват устроил стрельбу в доме, удерживая заложниц: кадры ЧП из Одессы
Еще Politeka писала, что водитель трижды выстрелил себе в лицо из ружья из-за проблем на работе
Также Politeka сообщала, валютчика отправили на тот свет на Одесчине: детали разбойного нападения