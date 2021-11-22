В Одессе вооруженный мужчина вломился в магазин, наставил пистолет на продавцов и заявил, что будет стрелять.

Это произошло в мясной торговой точке на поселке Котовского, сообщает местный сайт УСИ.

Мужчина, будучи в неадекватном состоянии, ворвался в магазин “Свежее мясо” на проспекте Добровольского и начал угрожать сотрудникам, нацелил на них оружие и заявил, что будет стрелять.

После того, как продавцы спрятались в подсобном помещении, неадекват дважды выстрелил в воздух и скрылся в подъезд дома №129 на Добровольского.

На место съехались полицейские, которые скрутили стрелка.

39-летний задержанный утверждает, что пистолет травматический, а не боевой и у него есть разрешение на ношение оружия.

Отметим, что официальной информации от правоохранителей пока не имеется.

Напомним, что неадекват устроил стрельбу в доме, удерживая заложниц: кадры ЧП из Одессы

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