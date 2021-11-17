В Одессе мужчина под "веществами" устроил стрельбу в квартире - опасаясь за свою жизнь две женщины закрылись в ванной и вызвали полицию.
Рано утром 17 ноября, в одной из квартир в доме на улице Каманина произошло чрезвычайное происшествие. Подробности
32-летний мужчина с явными признаками наркотического опьянения достал пистолет и принялся стрелять.
Вместе с ним в квартире находились две подруги — опасаясь за свою жизнь они закрылись в ванной, откуда позвонили в полицию и умоляли о помощи.
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Как рассказала одна из женщин, между ними произошел конфликт.
Прибывшие копы обнаружили в квартире целый комплект на статью: пистолет, паспорт гражданина Украины с признаками подделки, удостоверение гражданина другого государства также с признаками подделки и сверток с белым порошком.
На месте работал следственно-оперативная группа.
Напомним, трагедия случилась на заводе в Одессе, рабочего зажало в прессе
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