Женщины позвонили в полицию и умоляли о помощи

В Одессе мужчина под "веществами" устроил стрельбу в квартире - опасаясь за свою жизнь две женщины закрылись в ванной и вызвали полицию.

Рано утром 17 ноября, в одной из квартир в доме на улице Каманина произошло чрезвычайное происшествие. Подробности рассказали в патрульной полиции, передает Politeka.net.

32-летний мужчина с явными признаками наркотического опьянения достал пистолет и принялся стрелять.

Вместе с ним в квартире находились две подруги — опасаясь за свою жизнь они закрылись в ванной, откуда позвонили в полицию и умоляли о помощи.

Как рассказала одна из женщин, между ними произошел конфликт.

Прибывшие копы обнаружили в квартире целый комплект на статью: пистолет, паспорт гражданина Украины с признаками подделки, удостоверение гражданина другого государства также с признаками подделки и сверток с белым порошком.

На месте работал следственно-оперативная группа.

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