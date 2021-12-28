Происшествие случилось вечером, 27 декабря на площади Бориса деревянко около остановки «Дом мебели», сообщает
По словам очевидцев, 10-й трамвай переехал человека. Ему отрезало ноги, кричал на всю улицу.
На место прибыли скорая помощь, полиция и сотрудники ГСЧС.
Также подогнали кран, который поднял трамвай.
Ани Лорак сменила прическу и удивила появлением в платье с одними блестками: "Какой-то избыток эпатажа"
Бросивший Огневич Андрей Задворный показал, с кем теперь проводит вечера: "Кайфуем вместе"
Полякова, DZIDZIO, Jerry Heil и другие попали под раздачу: "На большее не способны"
Тина Кароль подняла зал, исполнив известную песню на грузинском языке: кадры триумфа
Оборвалась жизнь знаменитого певца: сердце остановилось в середине концерта
В пресс-службе КП "Одесгорэлектротранс" прокомментировали трагический инцидент.
В пресс-службе сообщили, что юноша переходил трамвайные пути в неположенном месте.
Он не удержался на ногах и попал под переднюю тележку вагона трамвая №10, который направлялся к Старосенной площади.
21-летний одессит лишился обеих ног, его в тяжелом состоянии забрали в больницу.
Видео можно просмотреть
Напомним, что непогода парализовала движение транспорта в Одессе, люди идут пешком: видео
Еще Politeka писала, в результате непогоды остановлено движение и падают деревья в Одессе