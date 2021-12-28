В Одессе молодой парень не удержался на ногах и попал под колеса трамвая.

Происшествие случилось вечером, 27 декабря на площади Бориса деревянко около остановки «Дом мебели», сообщает телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net.

По словам очевидцев, 10-й трамвай переехал человека. Ему отрезало ноги, кричал на всю улицу.

На место прибыли скорая помощь, полиция и сотрудники ГСЧС.

Также подогнали кран, который поднял трамвай.

В пресс-службе КП "Одесгорэлектротранс" прокомментировали трагический инцидент.

В пресс-службе сообщили, что юноша переходил трамвайные пути в неположенном месте.

Он не удержался на ногах и попал под переднюю тележку вагона трамвая №10, который направлялся к Старосенной площади.

21-летний одессит лишился обеих ног, его в тяжелом состоянии забрали в больницу.

Видео можно просмотреть тут.

Напомним, что непогода парализовала движение транспорта в Одессе, люди идут пешком: видео

Еще Politeka писала, в результате непогоды остановлено движение и падают деревья в Одессе