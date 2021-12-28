Во вторник, 28 декабря, сложные погодные условия парализовали работу общественного электротранспорта в Одессе.

Из-за ледяной корки остановлено движение трамваев. Очевидцы снимают видео того, что происходит в Одессе сегодня и размещают их в сети, пишет Politeka.net (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)

Добраться с поселка Котовского в центр городе – невозможно.

Трамваи №№1, 6, 7 маршрутов остановились в районе Лузановки. Причина – обледенение контактной сети.

Также стало известно, что в этом районе затопило трамвайную колею.

Одесситам приходится добираться до центра пешком, либо пытаться залезть в переполненные и без того маршрутки. На дорогах возникли значительные пробки. Больше всего движение затруднено на проспекте Добровольского и Южной дороге. Объездную дорогу тоже сковала "тянучка".

Таксисты уже отреагировали на проблему и резко взвинтили цены на поездки.

Очевидцы сообщают, что добраться от поселка Котовского в центр на такси стоит от 400 грн.

Из-за обледенения контактной сети не курсирует трамваи №20 . На линию временно выпустили автобус.

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