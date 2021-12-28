Из-за ледяной корки остановлено движение трамваев. Очевидцы снимают видео того, что происходит в Одессе сегодня и размещают их в сети, пишет Politeka.net (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)
Добраться с поселка Котовского в центр городе – невозможно.
Трамваи №№1, 6, 7 маршрутов остановились в районе Лузановки. Причина – обледенение контактной сети.
Также стало известно, что в этом районе затопило трамвайную колею.
Ани Лорак сменила прическу и удивила появлением в платье с одними блестками: "Какой-то избыток эпатажа"
Горбунов намекнул на будущее пополнение и показал фото с Осадчей: «По глазам уже видно, что…»
Сын Григория Чапкиса живет в уютном доме в США, как он выглядит изнутри: "Камин, большая плазма и..."
Воинский учет для женщин: в ВСУ раскрыли, как изменится жизнь украинок и как будет проходить обучение
Воинский учет для женщин: в ВСУ уточнили, кого не призовут воевать
Одесситам приходится добираться до центра пешком, либо пытаться залезть в переполненные и без того маршрутки. На дорогах возникли значительные пробки. Больше всего движение затруднено на проспекте Добровольского и Южной дороге. Объездную дорогу тоже сковала "тянучка".
Таксисты уже отреагировали на проблему и резко взвинтили цены на поездки.
Очевидцы сообщают, что добраться от поселка Котовского в центр на такси стоит от 400 грн.
Из-за обледенения контактной сети не курсирует трамваи №20 . На линию временно выпустили автобус.
Напомним, что опасный циклон надвигается на Одессу: когда ждать удара стихии
Еще Politeka писала, в результате непогоды остановлено движение и падают деревья в Одессе