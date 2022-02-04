Серьезное ДТП случилось утром, 4 февраля в Суворовском районе, сообщают местные
«ДТП с пострадавшими возле ТЦ "Суворовский", в сторону поселка Котовского», - говорится в сообщении.
На кадрах видно, как машину буквально сложило в гармошку. Небезразличные одесситы пытаются вытащить пассажиров, которые оказались зажатыми в кузове черного автомобиля.
К месту аварии уже съехались медики и полиция.
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Точное число пострадавших людей уточняется, в пресс-службе ГУНП пока не комментируют аварию.
Ранее мы писали, на трассе автомобиль Ford вылетел на встречную полосу и врезался в Skoda, в котором ехала супружеская пара. Они скончались на месте от полученных травм. Виновник скрылся с места ДТП.
Напомним, что фура попыталась проскочить под мостом и заблокировала проезд: видео ЧП
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