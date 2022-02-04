В Одессе столкнулись два легковых автомобиля и грузовик, пассажиры оказались зажатыми в салоне, из пытаются извлечь очевидцы.

Серьезное ДТП случилось утром, 4 февраля в Суворовском районе, сообщают местные Telegram-каналы .

«ДТП с пострадавшими возле ТЦ "Суворовский", в сторону поселка Котовского», - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как машину буквально сложило в гармошку. Небезразличные одесситы пытаются вытащить пассажиров, которые оказались зажатыми в кузове черного автомобиля.

К месту аварии уже съехались медики и полиция.

Точное число пострадавших людей уточняется, в пресс-службе ГУНП пока не комментируют аварию.

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