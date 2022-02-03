Водитель фуры не рассчитал габариты своего автомобиля, в результате чего грузовик застрял под мостом и помял ограничитель.

ЧП произошло днем в четверг, 3 февраял, на улице Водопроводной в районе Красного креста. Кадры заснял видеорегистратор проезжающего мимо автомобиля, после чего их распространили местные телеграм-каналы.

Водитель фуры MAN попытался проскочить под железнодорожным мостом, но многотонный грузовик не поместился по габаритам и смял ограничитель.

Очевидцы сообщают, что движение транспорта затруднено.

Грузовик не может самостоятельно выбраться из туннеля. Водитель ждет приезда правоохранителей.

Пользователи сети активно комментируют происшествие с фурой.

"И знаки висят и ограничитель явно видно, однако водители раз в неделю испытывают брус на прочность",

"Ну сколько могут эти олени таранить этот многострадальный мост",

"А знак для кого повесили?",

"Спустите колеса и все пройдет, подумаешь проблема", - пишут в сети.

Напомним, что водитель фуры забрал жизнь мужчины, который припарковался на обочине дороги, чтобы поспать

Еще Politeka писала, армейский грузовик с военными угодил в ДТП в Одесской области