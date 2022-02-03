ЧП произошло днем в четверг, 3 февраял, на улице Водопроводной в районе Красного креста. Кадры заснял видеорегистратор проезжающего мимо автомобиля, после чего их распространили
Водитель фуры MAN попытался проскочить под железнодорожным мостом, но многотонный грузовик не поместился по габаритам и смял ограничитель.
Очевидцы сообщают, что движение транспорта затруднено.
Грузовик не может самостоятельно выбраться из туннеля. Водитель ждет приезда правоохранителей.
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Пользователи сети активно комментируют происшествие с фурой.
"И знаки висят и ограничитель явно видно, однако водители раз в неделю испытывают брус на прочность",
"Ну сколько могут эти олени таранить этот многострадальный мост",
"А знак для кого повесили?",
"Спустите колеса и все пройдет, подумаешь проблема", - пишут в сети.
Напомним, что водитель фуры забрал жизнь мужчины, который припарковался на обочине дороги, чтобы поспать
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