Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на
ДТП случилось больше 3-лет назад на 420-м километре трассы Киев-Одесса.
Водитель грузового авто Renault Premium припарковался на обочине, чтобы поспать, однако в него резалась другая фура Scania, ехавшая в сторону Киев. Водитель так и умер, не просыпаясь.
На суде обвиняемый раскаялся и полностью признал свою вину.
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Как объяснил дальнобойщик, во время движения, его ослепили фары идущих машин, и он вывернул резко руль на обочину, так как ему показалось, что кто-то перебегал дорогу.
Также обвиняемый утверждал, что предлагал денежную компенсацию родным погибшего, однако они отказались.
Учитывая все обстоятельства, судья решил строго не наказывать водителя, ограничившись лишением свободы на срок 3 года.
Столкновения грузовиков в последнее время стали неприятной тенденцией на дорогах Одесской области.
Ранее мы писали, два дальобойщика погибли на трассе «Одесса-Вознесенск» в результате столкновения трех грузовиков.
Также мы писали, что после столкновения четырех фур на трассе Одесса-Новоазовск не обошлось без жертв. Тогда погиб пассажир одного из грузовиков.
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