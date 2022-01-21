На трассе Киев-Одесса водитель на фуре устроил ДТП с детальным исходом, Ивановский районный суд Одесской области вынес приговор в отношении этой аварии.

Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на решение суда.

ДТП случилось больше 3-лет назад на 420-м километре трассы Киев-Одесса.

Водитель грузового авто Renault Premium припарковался на обочине, чтобы поспать, однако в него резалась другая фура Scania, ехавшая в сторону Киев. Водитель так и умер, не просыпаясь.

На суде обвиняемый раскаялся и полностью признал свою вину.

Как объяснил дальнобойщик, во время движения, его ослепили фары идущих машин, и он вывернул резко руль на обочину, так как ему показалось, что кто-то перебегал дорогу.

Также обвиняемый утверждал, что предлагал денежную компенсацию родным погибшего, однако они отказались.

Учитывая все обстоятельства, судья решил строго не наказывать водителя, ограничившись лишением свободы на срок 3 года.

Столкновения грузовиков в последнее время стали неприятной тенденцией на дорогах Одесской области.

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