Столкновения грузовиков в последнее время стали неприятной тенденцией на дорогах Одесской области. Несмотря на то, что сейчас дорожное полотно не покрыто снегом и льдом, однако аварии с участием грузового транспорта не прекращаются.
Так, утром, 20 января, на трассе Одесса-Рени произошло серьезное ДТП. Об этом сообщают местные
На выезде из Великого Дальника в сторону села Маяки контейнеровоз столкнулся с легковым автомобилем.
В результате дорожно-транспортного происшествия трасса в обе стороны оказалась заблокирована. Машины пытаются объехать аварию по обочине дороги.
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Очевидцы говорят, что в результате аварии есть пострадавшие.
Сейчас на место вызвали экстренные службы: спасателей, медиков и полицию.
Отметим, что аварию в пресс-службе полиции пока не комментировали.
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