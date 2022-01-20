Фура столкнулась с легковушкой и перегородила всю трассу Одесса-Рени после аварии.

Столкновения грузовиков в последнее время стали неприятной тенденцией на дорогах Одесской области. Несмотря на то, что сейчас дорожное полотно не покрыто снегом и льдом, однако аварии с участием грузового транспорта не прекращаются.

Так, утром, 20 января, на трассе Одесса-Рени произошло серьезное ДТП. Об этом сообщают местные телеграм-каналы .

На выезде из Великого Дальника в сторону села Маяки контейнеровоз столкнулся с легковым автомобилем.

В результате дорожно-транспортного происшествия трасса в обе стороны оказалась заблокирована. Машины пытаются объехать аварию по обочине дороги.

Очевидцы говорят, что в результате аварии есть пострадавшие.

Сейчас на место вызвали экстренные службы: спасателей, медиков и полицию.

Отметим, что аварию в пресс-службе полиции пока не комментировали.

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