В Одессе автоледи совершила ДТП, а после аварии полезла в драку вместе со своим приятелем.

Разборки на проспекте Шевченко возле Дворца спорта попали в объектив камер, сообщают местные Telegram-каналы (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Съемочная группа приехала делать сюжет об автомобиле, который врезался в ограждение. Однако владелица машины, увидев журналистов, начала вести себя неадекватно. Женщина бросалась на оператора, мешая снимать повреждения на заборе. При этом она толкала журналистов, говорила, что «хочу толкаться и буду толкаться», а затем вырвала у корреспондентки телефон и бросила его на землю. Потом подняла мобильник и попыталась удалить видео.

«Что ты снимаешь? Я тебе сейчас лицо разобью, ты живой не дойдешь до дома», - бросался с кулаками на оператора агрессивный приятель автоледи.

На место была вызвана следственно оператиная группа.

Отметим, что согласно Закону Украины, за препятствование профессиональной деятельности сотрудников СМИ можно получить от солидного штрафа до трех лет тюремного заключения.

Видео можно просмотреть тут.

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