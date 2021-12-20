В Одесской области шофер распрощался с жизнью, пока чинил собственный микроавтобус.

Жуткий инцидент случился в городе Ананьеве. Об этом сообщили в Telegram-канале «Х. Одесса».

Как стало известно, поздно вечером водитель ремонтировал свой микроавтобус «Газель» во дворе дома.

Выяснилось, что мужчина поставил транспорт под углом, но при этом не подложил под колеса никаких предметов. Когда шофер залез под автомобиль, он покатился назад и раздавил бедолагу.

Больше никаких подробностей не имеется.

В полиции также не комментировали происшествие.

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