Жуткий инцидент случился в городе Ананьеве. Об этом сообщили в
Как стало известно, поздно вечером водитель ремонтировал свой микроавтобус «Газель» во дворе дома.
Выяснилось, что мужчина поставил транспорт под углом, но при этом не подложил под колеса никаких предметов. Когда шофер залез под автомобиль, он покатился назад и раздавил бедолагу.
Больше никаких подробностей не имеется.
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В полиции также не комментировали происшествие.
Ранее мы писали, на дороге в Одесской области перевернулся трактор, водителя вытащили, однако ему уже ничем не смогли помочь, он был мертв.
Трагический инцидент произошел на дороге от села Старая Некрасовка до села Богатое в Измаильском районе.
Напомним, водитель переехал пешехода и скрылся: кадры фатального ДТП на трассе Киев-Одесса
Как сообщала Politeka, пятерых детей перевозили на тракторе, всё закончилось летально
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