В сети показали момент сокрушительного ДТП с четырьмя грузовиками на трассе Одесса-Новоазовск, без жертв не обошлось, а движение было парализовано до ночи.
Авария попала в объектив видеорегистратора проезжающего автомобиля. Кадры распространил по сети Telegram-канал "Магнолия TV" (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца).
На ролике видно, что пока полицейские проверяли грузовик Volvo FN , водитель синей фуры Renault притормозил сзади, выжидая момент для объезда. Маневр повторил и еще один большегруз. Но третий дальнобойщик на красном MAN оказался не таким терпеливым и вырулил на встречную полосу движения, прямо в лоб желтому грузовику DAF, под управлением 49-летнего водителя.
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Фуры по инерции откинуло друг на друга, а оказавшихся в эпицентре патрульных едва не зажало после масштабной аварии.
В результате ДТП водитель грузовика MAN был госпитализирован. Его 39-летний пассажир умер в карете «скорой».
По факту ДТП в полиции уже возбудили уголовное производство.
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