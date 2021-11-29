Жизнь ребенка трагически оборвалась в дорожной аварии на территории Одесской области, маленькому пассажиру было всего 5 лет.

Как пишет Politeka.net, о смертельном ДТП на трассе Одесса-Рени сообщает пресс-служба регионального ГУНП.

Авария произошла около села Холмское Арцизской ОТГ в дневное время суток.

Водитель Daewoo Lanos вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Iveco. От полученных травм погиб 5-летний ребенок, который находился в легковушке.

При этом водители транспортных средств получили различные травмы, их увезли по скрой в больницу.

В понедельник, 29 ноября, штормовой ветер и дожди захватят Одессу, синоптики предупреждают о первом – желтом – уровне опасности. Это значит, что погода потенциально опасна для людей, транспорта и так далее.

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