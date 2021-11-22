В Одесской области женщина вышла со двора и погибла под колесами автомобиля, виновник аварии скрылся с места ДТП.

Трагическое происшествие случилось в воскресенье вечером, 21 ноября, в поселке Бриновка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции области, передает Politeka.net.

Около 18.30 на сельской дороге обнаружили 57-летнюю местную жительницу без признаков жизни. На теле погибшей были травмы, которые получают в результате ДТП.

По словам сожителя жертвы, как только женщина вышла со двора, он услышал, что рядом затормозило похожее на грузовик транспортное средство и быстро уехало.

Сейчас полицейские разыскивают виновника аварии.

Похожая авария случилась на трассе Одесса-Киев возле села Нерубайское. Там также обнаружили погибшую женщину, на теле которой были повреждения, характерны при получении в результате ДТП. Рядом с ней обнаружили обломки деталей автомобиля.

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