Смертельное ДТП произошло вечером, 22 декабря под Доброславом в Одесской области, сообщили в пресс-службе регионального ГУНП.

По данным правоохранителей, водитель грузовика MAN, который двигался в сторону Вознесенска, попытался объехать стоящий на обочине автомобиль. Для этого он вывернул на встречку, где столкнулся в лобовую с другой фурой той же марки. Оба дальнобойщика получили травмы не совместимые с жизнью и скончались на месте.

В полиции уточнили, что одному погибшему было 55 лет, другом - 62 года.

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