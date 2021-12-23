Два дальобойщика погибли на трассе «Одесса-Вознесенск» в результате столкновения трех грузовиков.

Смертельное ДТП произошло вечером, 22 декабря под Доброславом в Одесской области, сообщили в пресс-службе регионального ГУНП.

По данным правоохранителей, водитель грузовика MAN, который двигался в сторону Вознесенска, попытался объехать стоящий на обочине автомобиль. Для этого он вывернул на встречку, где столкнулся в лобовую с другой фурой той же марки. Оба дальнобойщика получили травмы не совместимые с жизнью и скончались на месте.

В полиции уточнили, что одному погибшему было 55 лет, другом - 62 года.

"Паровозом" в автомобили врезался "DAF", который ехал в сторону Вознесенска за первым длинномером. Однако этот водитель не пострадал.

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