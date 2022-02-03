Как сообщили в пресс-службе
Водитель автомобиля Ford выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Skoda под управлением 46-летнего жителя Овидиополя. Мужчина и его 42-летняя жена погибли на месте аварии.
В тоже время, виновник бросил свой автомобиль на дороге и скрылся.
Спустя сутки полиция его задержала.
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Правоохранители не дают никаких подробностей о жертвах аварии и по поводу задержания, ограничившись лишь тем, что мужчину поймали, когда он пересек границу Кучурган с Приднестровьем.
Глава одесского департамента Елена Буйневич, сообщила, что в ДТП погибли следователь на пенсии Григорий Баранов и его супруга.
«Гриша, ты родной человек и останешься в памяти, как тот самый, почти киношный, следователь, таких больше нет. Светлая Память тебе и супруге. Горе…», - написала чиновница.
Пользователи в соцсетях выражают слова соболезнования.
«Очень жаль… Анатольевич - отличный человек был»,
«Светлая память, мои искренние соболезнования»,
«Царство небесное», - пишут в сети.
Напомним, что полиция перекрыла трассу Одесса-Рени
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