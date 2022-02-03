В ДТП на трассе Одесса-Кучурган погиб следователь Григорий Баранов и его супруга, виновник скрылся с места аварии, но его уже задержали.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, трагическое ДТП случилось между селами Каменка и Щербанка ночью 1 февраля.

Водитель автомобиля Ford выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Skoda под управлением 46-летнего жителя Овидиополя. Мужчина и его 42-летняя жена погибли на месте аварии.

В тоже время, виновник бросил свой автомобиль на дороге и скрылся.

Спустя сутки полиция его задержала.

Правоохранители не дают никаких подробностей о жертвах аварии и по поводу задержания, ограничившись лишь тем, что мужчину поймали, когда он пересек границу Кучурган с Приднестровьем.

Глава одесского департамента Елена Буйневич, сообщила, что в ДТП погибли следователь на пенсии Григорий Баранов и его супруга.

«Гриша, ты родной человек и останешься в памяти, как тот самый, почти киношный, следователь, таких больше нет. Светлая Память тебе и супруге. Горе…», - написала чиновница.

Пользователи в соцсетях выражают слова соболезнования.

«Очень жаль… Анатольевич - отличный человек был»,

«Светлая память, мои искренние соболезнования»,

«Царство небесное», - пишут в сети.