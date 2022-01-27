Как пишет Politeka.net, трагическая авария случилась вблизи села Мирное Беляевского района, сообщает пресс-служба регионального
В полиции рассказали, что на трассе Одесса-Рени лоб в лоб столкнулись микроавтобус Mercedes и легковой автомобиль Mitsubishi.
61-летний водитель легковушки погиб на месте до приезда медиков скорой помощи.
В тоже время 54-летнего водителя микроавтобуса, и его 63-летнего пассажира увезли в больницу, они получили травмы разной степени тяжести.
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Семья Огневич обратилась в полицию из-за ее преследователя, выяснился ответ: "Вот когда вам нанесут урон..."
После аварии полицейским пришлось перекрывать автодорогу для установления всех обстоятельств трагического инцидента.
Ранее мы писали, из-за скользких дорог и ухудшенной видимости автомобили массово попадают в аварии.
Так, за сутки снегопада спасатели вытащили из кюветов и заносов 5 автомобилей. Всего по области и в городе зарегистрировано 7 ДТП.
Смертельное ДТП случилось на автодороге Приморское — Вилково, 27 летняя пассажирка погибла, после того как автомобиль съехал в кювет и перевернулся.
Напомним, что водитель фуры забрал жизнь мужчины, который припарковался на обочине дороги, чтобы поспать
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