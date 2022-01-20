Как пишет Politeka.net, видеорегистратор автомобиля зафиксировал момент наезда, который случился днем около Пересыпского моста. Видео распространил
На кадрах видно, как молодой человек решил перейти проезжую часть и его сбила маршрутка. При этом отметим, что для пешехода горел красный сигнал светофора.
От удара парня отбросило, как кеглю на несколько метров в сторону тротуара и он потерял сознание.
Очевидцы говорят, что он был в наушниках.
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На место вызвали "скорую" и полицию. Полицейским придется устанавливать все обстоятельства происшествия.
Напомним, маршрутка с пассажирами попала в аварию в Одессе, женщина посреди дороги: видео ДТП
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