В сети показали, как молодого одессита в наушниках сбила маршрутка, он решил перейти дорогу на красный свет.

Как пишет Politeka.net, видеорегистратор автомобиля зафиксировал момент наезда, который случился днем около Пересыпского моста. Видео распространил телеграм-канал «Х. Одесса» (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)

На кадрах видно, как молодой человек решил перейти проезжую часть и его сбила маршрутка. При этом отметим, что для пешехода горел красный сигнал светофора.

От удара парня отбросило, как кеглю на несколько метров в сторону тротуара и он потерял сознание.

Очевидцы говорят, что он был в наушниках.

На место вызвали "скорую" и полицию. Полицейским придется устанавливать все обстоятельства происшествия.

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