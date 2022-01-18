Водитель маршрутки №168 избил своего коллегу за то, что тот не соблюдал интервал движения автобусов, дело дошло до суда.

В Едином реестре судебных дел сообщается, что избиение случилось в марте прошлого года.

Обвиняемый работал водителем на автобусной маршрутке №168. На конечной остановке маршрутки в Крыжановке водитель внезапно поссорился со своим коллегой, а после словесной перепалки в ход пошли кулаки.

Обвиняемый ударил несколько раз в лицо другого водителя и сломал ему нос и челюсть.

На суде он рассказал, что причиной ссоры стало то, что его коллега, не соблюдал интервал движения маршрутных автобусов.

В ходе судебного рассмотрения дела мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Судья в свою очередь приговорил его к 1 году «условного» срока. Также суд обязал обвиняемого выплатить потерпевшему материальный и моральный ущерб в сумме 10 155 гривен.

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