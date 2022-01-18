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Обвиняемый работал водителем на автобусной маршрутке №168. На конечной остановке маршрутки в Крыжановке водитель внезапно поссорился со своим коллегой, а после словесной перепалки в ход пошли кулаки.
Обвиняемый ударил несколько раз в лицо другого водителя и сломал ему нос и челюсть.
На суде он рассказал, что причиной ссоры стало то, что его коллега, не соблюдал интервал движения маршрутных автобусов.
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В ходе судебного рассмотрения дела мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Судья в свою очередь приговорил его к 1 году «условного» срока. Также суд обязал обвиняемого выплатить потерпевшему материальный и моральный ущерб в сумме 10 155 гривен.
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