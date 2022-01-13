Как пишет Politeka.net, происшествие случилось утром, 13 января, в маршрутке №146, когда она двигалась из центра города в сторону Красного Хутора, сообщает telegram-канал «Одесса Info».

По словам пассажиров автобуса, двое мужчин ехали вместе на задних сидениях транспорта. Во время поездки они оба спали.

В середине пути один из них очнулся, а второй глаза так и не открыл. Очевидцы говорят, что эти парни напоминали людей с наркотической зависимостью.

После того, как об этом стало известно, водитель остановил маршрутку и попросил пассажиров покинуть салон. На место вызвали скорую помощь и полицию, чтобы засвидетельствовать факт смерти.

От чего умер мужчина должна установить судмдеэкспертиза.

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