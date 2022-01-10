В пригороде Одессы в неисправном автомобиле на заднем сидении нашли мужчину, однако спасти его не удалось.

Как пишет Politeka.net, подробности сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Как рассказали в полиции, 6 января на Святвечер в поселке Нерубайском между двумя мужчинами возникла ссора из-за неисправности автомобиля. В результате конфликта один из мужчин набросился на знакомого с кулаками. Он нанес ему десятки ударов, после чего тот умер.

Потом злоумышленник снял снял с него верхнюю одежду в поисках ценных вещей и скрылся.

Через несколько часов избитого мужчину на заднем сиденье обнаружил владелец машины и сообщил в "скорую" и полицию. Пострадавший погиб до приезда врачей, по заключению эксперта – от травм головы.

Правоохранителям удалось разыскать подозреваемого. Им оказался 30-летний мужчина из Херсона. У него изъяли чужое имущество и одежду со следами крови, которую направили на экспертизу. За совершенное мужчине грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

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