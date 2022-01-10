Как сообщает Politeka.net, о жуткой находке стало известно после того, как один из очевидцев разместил фото в
Погибшего обнаружили в подвале дома по адресу: улица Базарная, 29.
«На вид мужчине около 50 лет. Признаков насильственной смерти не обнаружено»,- говорится в сообщении.
Вскоре на место происшествия съехались представители правоохранительных органов, которые осмотрели территорию, изъяли тело и зафиксировали событие надлежащим образом.
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Сейчас правоохранители пытаются выяснить, что стало причиной смерти мужчины.
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