В Приморском районе Одессы в подвале дома нашли бездыханное тело человека.

Как сообщает Politeka.net, о жуткой находке стало известно после того, как один из очевидцев разместил фото в Telegram-канал "Одесса INFO".

Погибшего обнаружили в подвале дома по адресу: улица Базарная, 29.

«На вид мужчине около 50 лет. Признаков насильственной смерти не обнаружено»,- говорится в сообщении.

Вскоре на место происшествия съехались представители правоохранительных органов, которые осмотрели территорию, изъяли тело и зафиксировали событие надлежащим образом.

Сейчас правоохранители пытаются выяснить, что стало причиной смерти мужчины.

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