В Одесе дети случайно нашли полимерный пакет, в который было завернуто тело новорожденной девочки.

Как пишет Politeka.net , страшную находку обнаружили в заброшенном здании на улице Сортировочной двое подросток. Это произошло в пятницу, 24 декабря, сообщает пресс-служба местной полиции.

Вскоре на место происшествия съехались представители правоохранительных органов, которые осмотрели территорию, изъяли тело и зафиксировали событие надлежащим образом.

Сейчас правоохранители пытаются выяснить, каким образом тело младенца попало на улицу и устанавливают личности его родителей.

Труп ребенка отправили на экспертизу, которая должна установить, от чего умерла малышка.

По указанному факту копы открыли уголовное производство и рассматривают версию умышленного убийства новорожденной матерью.

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