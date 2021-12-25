Как пишет Politeka.net, страшную находку обнаружили в заброшенном здании на улице Сортировочной двое подросток. Это произошло в пятницу, 24 декабря, сообщает пресс-служба местной полиции.
Вскоре на место происшествия съехались представители правоохранительных органов, которые осмотрели территорию, изъяли тело и зафиксировали событие надлежащим образом.
Сейчас правоохранители пытаются выяснить, каким образом тело младенца попало на улицу и устанавливают личности его родителей.
Труп ребенка отправили на экспертизу, которая должна установить, от чего умерла малышка.
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По указанному факту копы открыли уголовное производство и рассматривают версию умышленного убийства новорожденной матерью.
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