Пошел в гости к приятелю и не вернулся

Мертвого мужчину достали из выгребной яме дворового туалета в Одесской области.

Труп нашли в одно миз частных домовладений в селе Струмок Белгород- Днестровского района. Об этом пишет « Думская » со ссылкой на собственные источники в полиции.

На теле 30-летнего погибшего были обнаружены следы насильственной смерти, что позволило полицейским предположить – произошло убийство.

Вскоре выяснилось, что 7 декабря погибший пришел в гости к своему приятелю-рецидивисту: сначала мужчины выпивали, потом поссорились и подрались.

Хозяин схватил брючным ремень и задушил гостя. После этого он украл у него 7 тысяч гривен, а тело выбросил в выгребную яму, чтобы скрыть следы преступления.

Однако преступнику не повезло, 34-летнего мужчины разоблачили полицейские.

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