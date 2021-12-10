Мертвого мужчину достали из выгребной яме дворового туалета в Одесской области.
Труп нашли в одно миз частных домовладений в селе Струмок Белгород- Днестровского района. Об этом пишет «
На теле 30-летнего погибшего были обнаружены следы насильственной смерти, что позволило полицейским предположить – произошло убийство.
Вскоре выяснилось, что 7 декабря погибший пришел в гости к своему приятелю-рецидивисту: сначала мужчины выпивали, потом поссорились и подрались.
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Хозяин схватил брючным ремень и задушил гостя. После этого он украл у него 7 тысяч гривен, а тело выбросил в выгребную яму, чтобы скрыть следы преступления.
Однако преступнику не повезло, 34-летнего мужчины разоблачили полицейские.
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