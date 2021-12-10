В Одесской области судили жестокого убийцу, который лишил жизни всю семью.

За свои злодеяния 47-летний душегуб не выйдет на волю, его приговорили в пожизненному заключению, сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Кровавые события имели место в октябре 2019 года в доме одного из жителей Одесской области.

Сначала мужчины вместе выпивали, а потом поссорились. В ходе конфликта гость избил владельца жилья, после чего задушил его. В результате потерпевший скончался. Но на этом убийца не остановился.

Когда домой пришла мать погибшего, она начала интересоваться, где находится ее сын, и чтобы скрыть подробности убийства, а также избежать наказания, душегуб напал на женщину и задушил ее.

Далее, понимая, что может быть выкрыт отцом погибшего, душегуб пришел в дом к мужчине и набросился на него — он задушил и его, после чего украл мобильный телефон, а также другие ценные вещи семьи.

Однако в руки правоохранителей убийца все же попал.

Прокуроры Раздельнянской окружной прокуратуры требовали для ранее неоднократно судимого жителя Раздельной строжайшей меры наказания.

В итоге приговором Раздельнянского районного суда Одесской области преступник приговорен к пожизненному заключению за тройное умышленное убийство.

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