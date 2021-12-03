В Одессе произошла трагедия в спортивном лицее «Олимпиец» - в туалете учебного заведения повесился 15-летний школьник.

Об этом случае молчали вплоть до самого вечера. Потом в соцсетях начала появляться информация, что подросток наложил на себя руки, потому что его щемили в школе, а его мать вела асоциальный образ жизни. Но все оказалось гораздо страшнее, за несколько дней до самоубийства ребенок пожаловался знакомым на угрозы расправой. Об этом стало известно журналистам «7 канала».

Как рассказали приятели погибшего Дмитрия, мальчик находился в так называемом трудовом рабстве.

К лицею ежедневной приезжал некий Павел, который забирал парня на работу в поле за пределами города. Там ребенок должен был якобы отрабатывать какие-то долги своим трудом: Дмитрий убирал доски и вырывал траву.

Кроме того, как стало известно со слов знакомых, за несколько дней до суицида Дима рассказал товарищам о том, что ему угрожают расправой, в тот момент он выглядел очень напуганным.

При этом учителя и директор были в курсе происходящего. По словам знакомого, был случай, когда мальчика могли избить прямо при директоре лицея и даже приставляли к голове ружье.

А Павел якобы является бывшим сотрудником правоохранительных органов.

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