В Одессе произошла трагедия в спортивном лицее «Олимпиец» - в туалете учебного заведения повесился 15-летний школьник.
Об этом случае молчали вплоть до самого вечера. Потом в соцсетях начала появляться информация, что подросток наложил на себя руки, потому что его щемили в школе, а его мать вела асоциальный образ жизни. Но все оказалось гораздо страшнее, за несколько дней до самоубийства ребенок пожаловался знакомым на угрозы расправой. Об этом стало известно журналистам
Как рассказали приятели погибшего Дмитрия, мальчик находился в так называемом трудовом рабстве.
К лицею ежедневной приезжал некий Павел, который забирал парня на работу в поле за пределами города. Там ребенок должен был якобы отрабатывать какие-то долги своим трудом: Дмитрий убирал доски и вырывал траву.
Новое фото сына Пугачевой и Галкина наделало шума в Сети: «Нет ничего общего»
Трагедия с известной российской певицей Хлебниковой, ее состояние резко ухудшилось: "Началось заражение..."
В Одессе копы ворвались в забитую маршрутку и получили кучу прокленов, видео: "За людей никто не думает"
Жену продюсера, работавшего с Луи Армстронгом и Майклом Джексоном, застрелили в собственном доме: подробности трагедии
Дженнифер Лопес вызвала споры своими экспериментами с внешностью: "Уже больше похожа на..."
Кроме того, как стало известно со слов знакомых, за несколько дней до суицида Дима рассказал товарищам о том, что ему угрожают расправой, в тот момент он выглядел очень напуганным.
При этом учителя и директор были в курсе происходящего. По словам знакомого, был случай, когда мальчика могли избить прямо при директоре лицея и даже приставляли к голове ружье.
А Павел якобы является бывшим сотрудником правоохранительных органов.
Напомним, про ЧП с 3-летним ребенком произошло в Одессе
Еще Politeka писала, что школьник наглотался магнитов
Также Politeka сообщала, в Одессе парень выпал из окна и разбился