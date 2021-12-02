В Одессе школьник свел счеты с жизнью в стенах учебного заведения, мальчику было всего 15 лет.
Трагедия случилась в лицее "Олимпиец".
Как сообщили в
«Ведомости по указанному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с отметкой «самоубийство», - говорится в сообщении полицейских.
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Между тем, в Telegram-канал Одесса INFO появилась информация о том, что мальчик наложил на себя руки, потому что его щемили в школе.
"Как оказалось, мальчика щемили. Все проблемы, которые происходили, вешали на него. Он всем постоянно доказывал, что он к этим проблемам никак не относится", – говорится в сообщении.
Также утверждается, что школьник раньше пытался выпрыгнуть из окна, но его остановили.
Директор департамента образования Елена Буйневич опровергает информацию о буллинге.
Чиновница говорит, что парень был физический крепкий и не мог дать себя в обиду.
«Информацию о буллинге считаю домыслами", – написала Буйневич в комментариях на странице в Фейсбук.
Напомним, про ЧП с 3-летним ребенком произошло в Одессе
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