В турецкий порт зашло судно из Одессы, на борту которого находился мертвый моряк, его тело три дня пролежало в каюте в сидячем положении.

Шокирующим инцидентом поделился морской юрист Николай Гольбин.

По его словам, балкер Thor стоял на рейде в порту Одессы, когда на нем внезапно скончался 29-летний моряк из Одесской области.

«Однако судовладелец принял решение не снимать с борта умершего в Украине украинского моряка, а сделать это в турецком Стамбуле", - рассказал юрист.

Гольбин говорит, что умерший моряк трое суток находился в своей каюте в сидячем положении. Каюты отапливались, распространялся удушающий запах.

"В каком состоянии моряка доставят к родственникам — я думаю, не стоит объяснять", — отметил юрист.

Теперь тело умершего самолетом отправят в Украину.

"Я понимаю, почему так произошло. Если снимать тело в Украине — надо вызывать катер, платить деньги, приедет полиция, возможно, задержат судно. Зачем заморачиваться с украинскими властями, если можно иметь дело с турецкими", — считает юрист.

Судно Thor ходит под флагом Маршалловых островов и принадлежит греческой компании Primerose Shipping Co. Ltd.

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