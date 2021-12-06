В Одессе молодой моряк решил сыграть на чувствах патриотов и осквернить украинский флаг.
Чтобы стать популярным, парень не придумал ничего лучше, чем читать реп с ненормативной лексикой и топтаться на государственном флаге Украины. Таким образом он хотел собрать побольше просмотров на своем канале в TikTok. Однако потом испугался и удалили скандальное видео. Сейчас оно доступно в
«В Одессе мамкин гангстер решил хайпануть и зачитал свой рэп на флаге Украины», - прокомментировали в телеграм-канале.
По данным одесских СМИ, «героя» зовут Евгений Ткаленко, он моряк из Одессы. У блогера более четырех тысяч подписчиков, возрастная категория которых от 15 до 18 лет. На обнародованных видеороликах парняприсутсвует много нецензурной лексики, пропаганда наркотиков и оружия.
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Пользователей сети возмутило поведение молодого человека, они напомнили ему, что за надругательство над флагом грозит наказание.
"За надругательство над государственным флагом Украины уголовная ответственность! Видосик с извинениями не освободит от ответственности!"
"Браво, ждем извинение",
«В армию на воспитание»,
«Скорее всего обезьяну выловят где-нибудь, надают лящей и заставят извиняться на камеру. На этом его хайп закончится, а люди посмеются вдосталь», -пишут в сети.
К слову, от юноши извинений патриоты так и не дождались.
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